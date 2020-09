ROMA - Sono 1.370 i positivi di oggi in Italia, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile. Un dato in crescita rispetto ai 1.108 di ieri, ma con un numero quasi doppio di tamponi (92.403 contro 52.553. Dieci le persone decedute (12 ieri) mentre sono 42 più i ricoverati (+45 ieri) di cui 1 in più in terapia intensiva (+9 ieri). Ben 563 i dimessi/guariti (223 ieri). I maggiori incrementi dei contagi si sono riscontrati in Lombardia (+271) e in Campania (+249).