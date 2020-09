PALERMO - Una storia di dolore atroce e di presunti errori medici, clinici e chirurgici in serie. Tutto è iniziato poche ore dopo la nascita del piccolo, in Sicilia, nel settembre 2016, con un problema cardiologico congenito e l'installazione di un pacemaker. Ma, da lì, è iniziata una tragica odissea. Otto in tutto i medici indagati.