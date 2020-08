Ufficiale: Maurizio Sarri esonerato

(Juventus FC via Getty Images)

- Champions fatale per Maurizio Sarri che non è più allenatore della Juventus. La decisione è stata presa dalla dirigenza dopo la vittoria 'amara' contro il Lione che è comunque valsa ai bianconeri l'eliminazione degli ottavi della competizione europea, rendendo così inutile la vittoria dello scudetto.Tra i possibili sostituti torna in auge Simone Inzaghi, già corteggiato lo scorso anno, oltre gli 'internazionali' Pochettino che, svincolato, chiederebbe tra i 10-12 mln di stipendio e l'ex Zidane legato al Real Madrid.