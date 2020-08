Bielorussia: rilasciato reporter italiano

Negli scontri di Minsk, in Bielorussia, dati dai presunti brogli elettorali che hanno portato alla rielezione del Presidente uscente Lukashenko, Claudio Locatelli è stato arrestato. Durante la sua detenzione è stato tenuto senza cibo e con poca acqua.Grazie all'intervento della Farnesina, il freelance sta bene ed adesso si trova nella nostra ambasciata, per far ritorno in Italia nel primo volo disponibile. In un video postato su Facebook, Locatelli ha dichiarato: "Sono stato brutalmente arrestato" dalla polizia militare bielorussa "e dopo 3 giorni senza cibo e poca acqua sono libero. Sto bene."L'Italia ha fatto un gran lavoro", aggiunge il giornalista freelance riferendosi al suo rilascio e annunciando che riferirà i dettagli del suo arresto una volta rientrato in Italia.