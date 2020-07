Morto turista foggiano ai Lidi ferraresi

LIDO SPINA (FE) Malore fatale ieri pomeriggio vicino l Bagno Eden a Lido Spina. Un 74enne nato a Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia, ma residente a Nova Milanese in provincia di Monza e Brianza, in vacanza sui Lidi ferraresi con la moglie, si è sentito male mentre stava passeggiando sulla spiaggia e poco dopo è deceduto. Vani tutti i soccorsi. Ad accorgersi accorgersi di quanto era accaduto è stata la bagnina che si trovava di fronte al Bagno Eden.L'uomo, che passeggiava in acque basse, si è accasciato all'improvviso e non ha più ripreso conoscenza. Dopo essere stato adagiato a riva, il 74enne ormai in arresto cardiaco, è stato sottoposto a manovre di rianimazione cardiopolmonare, grazie al ricorso del defibrillatore in dotazione nella postazione dell'assistente ai bagnanti.In attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118, si sono prodigati anche alcuni sanitari dell'Ospedale del Delta fuori servizio ma per il turista non c'è stato più nulla da fare. Dall'ospedale di Ravenna è arrivata l'eliambulanza, mentre sul posto sono giunte anche l'ambulanza del 118 e l'automedica dell'Ospedale del Delta di Lagosanto. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Lido Estensi.Sul posto e' giunta un'unità della Guardia costiera di Porto Garibaldi. Dopo oltre un'ora di tentativi disperati di rianimare sull'anziano, al medico dell'elisoccorso è toccato il compito di decretarne l'avvenuto decesso. Un malore fatale durante una passeggiata a riva. L'uomo, che purtroppo non si è mai ripreso, stava trascorrendo un periodo di vacanze a Lido Spina. Il corpo del turista 74enne, è stato recuperato in serata e trasportato alla camera mortuaria dell'ospedale Sant'Anna di Cona vicino a Ferrara a disposizione del medico legale. (