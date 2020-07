Governo: ok a scostamento bilancio ma è caos sulle commissioni

ROMA - Il Senato e la Camera hanno dato via libera allo scostamento di bilancio con l'astensione del centrodestra. Il premiercommenta: "E' andata bene". Ma scoppia il caos sui rinnovi delle presidenze di commissione. In due casi su 14 non regge - infatti - l'intesa tra i capigruppo delle forze di governo e a guidare le commissioni Agricoltura e Giustizia di Palazzo Madama restano, dunque, i presidenti della Lega che 'battono' i candidati di M5s e Leu."Con il voto segreto - secondo il leader della Legavengono premiati il buon lavoro e la competenza della Lega. La maggioranza è in frantumi, saltato l'inciucio 5Stelle-Pd". In tarda serata sono poi arrivare le dimissioni dida presidente della Commissione Giustizia della Camera.