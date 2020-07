Come gli Usa sono diventati il Paese più colpito dal Coronavirus

WASHINGTON - I casi accertati nel paese sono quasi tre milioni e nelle ultime ore è stato registrato un nuovo record: oltre 60mila casi in 24 ore. Ma il presidentevuole le scuole aperte: "Sarebbe peggio se avessi ascoltato esperti". Il tycoon poi attacca: "Non ho ascoltato i miei esperti e ho vietato l'ingresso alla Cina. Se non l'avessi fatto oggi staremmo peggio"