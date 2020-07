Calcio: Milan-Atalanta 1-1

MILANO - Si annullano a vicenda le due squadre più in forma della Serie A. Fra Milan e Atalanta finisce 1-1 a San Siro, con Zapata che ha pareggiato i conti al 34', una ventina di minuti dopo il vantaggio di Calhanoglu, rimediando anche al rigore parato da Donnarumma a Malinovskyi. Un punto che non serve a nessuna delle due compagini: i bergamaschi dovevano vincere per pensare di impensierire la Juventus, momentaneamente a +5 ma con una partita in meno, e che lascia i rossoneri al sesto posto, a -1 dalla Roma.