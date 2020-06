Scuola, è ufficiale: riapre il 14 settembre. Conte: "Stanziato un miliardo"

ROMA - Arriva l'ufficialità: la scuola riaprirà il. Regioni ed Enti Locali hanno dato il via libera alle nuove linee guida per il rientro in classe."Ci siamo predisposti, con le linee guida, per ritornare in sicurezza a settembre", ha sostenuto il premierin conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Abbiamo un ulteriore miliardo che stanziamo per ulteriori investimenti sulla scuola, che ci dovrà consentire di avere una scuola più moderna, sicura e inclusiva. E nel Recovery Fund un importante capitolo sarà dedicato proprio agli interventi sulla scuola"."Chiudere le scuole è stata una scelta molto sofferta, che nessuno pensi che il governo l'abbia presa a cuor leggero". "Vogliamo classi meno affollate. Le cosiddette classi pollaio a me non piacciono affatto, non le tolleriamo più",