Torino: calciatore positivo al Coviud-19

(Official Torino Calcio)

In Serie A un calciatore del Torino il cui nome non è stato comunicato per la tutela della privacy è risultato positivo al Covid 19. Sta bene ed è asintomatico. Resterà in quarantena a casa per quattordici giorni. Sarà seguito ogni giorno dai medici della società granata fino a quando si ristabilirà completamente. Il Torino riprenderà ad allenarsi in modo individuale a porte chiuse venerdì 8 Maggio allo Stadio Filadelfia, che sarà sanificato, come prevede il protocollo sanitario predisposto dalla Federcalcio.Il Comitato Scientifico però probabilmente porterà delle modifiche che la stessa Federcalcio dovrà osservare, poi se questo avverrà il Governo autorizzerà la ripresa degli allenamenti dal 18 Maggio. Le sedute degli allenamenti individuali coinvolgeranno sei giocatori a gruppi di tre. I calciatori non potranno utilizzare gli spogliatoi per cambiarsi ma dovranno arrivare allo Stadio Filadelfia già vestiti. Dopo gli allenamenti i calciatori potranno fare le docce, ma solo quando ritorneranno a casa.