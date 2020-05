Silvia Romano è in Italia: indossa una veste islamica

ROMA -, la cooperante rapita 18 mesi fa in un villaggio del, è tornata in Italia. L'aereo che l'ha riportata nel suo paese è atterrato a Ciampino dove ad accoglierla, oltre ai familiari, anche il premier Giuseppe Conte e il ministro degli EsteriLa giovane, sorridente, ha salutato ile ile ha poi abbracciato a lungo i genitori e la sorella. La volontaria è stata liberata ieri in una zona non lontana dalla capitale della Somalia. La Romano è scesa dalla scaletta dell'aereo, indossando una veste islamica verde. Indossa anche una mascherina anti-coronavirus.Oggi, verso le 14, saremo a Ciampino ad accoglierla. Le ho parlato per qualche minuto al telefono: sta bene e non vede l'ora di rivedere la famiglia. Per Silvia sono stati 18 mesi di grande sofferenza. Per la sua famiglia sono stati 18 mesi di dolore". A scriverlo su Facebook il ministro degli Esteri"Voglio ringraziare donne e uomini del Ministero degli Affari Esteri che in questi 18 mesi hanno sempre supportato la famiglia. A volte semplicemente con una parola di conforto, perché in momenti bui come questi nessuno deve rimanere solo", ha continuato."Ho conservato questa foto sul mio telefono. Il sorriso di Silvia, la felicità nei suoi occhi. - scrive Di Maio - Quella di ieri è stata una giornata intensa e importante. Quando i nostri servizi di intelligence esterna ci hanno chiamato per darci la notizia della liberazione di Silvia Romano tutti noi abbiamo provato una gioia indescrivibile".