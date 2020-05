Serie A: ok alle 5 sostituzioni nelle partite

In Serie A nel Campionato di Calcio che tornerà probabilmente il 13 o il 20 Giugno, dopo lo stop per il Covid 19, ci sarà una modifica importante nel regolamento. Riguarderà il numero delle sostituzioni. La Federcalcio ha autorizzato le 5 sostituzioni. Saranno due sostituzioni in più, delle 3 sostituzioni che erano consentite fino a Marzo.Questa nuova norma è stata decisa per evitare il rischio di eventuali problemi muscolari che i calciatori potrebbero subire poiché quasi sicuramente, per terminare la Serie A entro il 2 o il 20 Agosto, si giocheranno le partite ogni tre giorni. Le sostituzioni potrebbero aumentare a 6 in Coppa Italia, 5 durante i tempi regolamentari, ed una se si disputeranno i supplementari.Nel Campionato di Serie A gli allenatori potranno effettuare 5 sostituzioni in ogni partita, in qualsiasi momento del match, nel primo tempo, durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo, oppure nel secondo tempo. Questo in Serie A è possibile, perché quasi tutte le squadre sono composte da almeno 20 o 25 calciatori.