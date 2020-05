"Mike Pence non è in autoisolamento"

WASHINGTON - Mike Pence non è in un vero e proprio autoisolamento e "continuerà a seguire i consigli dell'unità medica della Casa Bianca e non è in quarantena": a precisarlo Devin O'Malley, viceportavoce di Pence, aggiungendo che il numero due di Donald Trump è risultato negativo "tutti i giorni" e sarà oggi alla Casa Bianca.La Casa Bianca ha aggiunto che il n.2 dello studio ovale manterrà una certa distanza dagli altri per un paio di giorni.