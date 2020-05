La polizia ricorda Falcone, Borsellino e gli agenti uccisi dalla Mafia 28 anni fa

(Agenzia Vista) Palermo, 23 maggio 2020 - La Polizia di Stato ricorda gli Agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi , Claudio Traina i quali - insieme ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino - 28 anni fa sono stati trucidati dalla barbarie mafiosa. Tanto è stato fatto ma ancora molto resta da fare. È un dovere far vivere ogni giorno quel patrimonio di valori di legalità e giustizia che quei servitori della Stato, pagandolo con il sangue, ci hanno lasciato in eredità.Il loro coraggio e la loro forza d’animo possano fungere da guida per le giovani generazioni.