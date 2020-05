Covid-19: morta la madre dei gemelli calciatori Filippini

E’ morta a 74 anni a Brescia di Covid 19 Teresa Filippini, la madre dei gemelli Antonio ed Emanuele Filippini, ex calciatori di Serie A. La donna è deceduta in ospedale dopo che è risultata positiva al Coronavirus con gravi sintomi. Emanuele Filippini ha scritto attraverso il suo profilo instagram: ”Ciao mamma mi hai insegnato tanto”. Teresa Filippini è stata inviata di calcio per le partite di Se rie A del Brescia dove giocavano i figli Antonio ed Emanuele, per la trasmissione televisiva “Quelli che il calcio” su Rai Due nel periodo in cui il programma era presentato da Simona Ventura.Emanuele Filippini è vice allenatore dell’Italia Under 17, il fratello Antonio è il tecnico del Livorno in Serie B. L’ex attaccante brasiliano dell’Inter Ronaldo detto “Il Fenomeno” ha dichiarato che i gemelli Antonio ed Emanuele Filippini che ha incontrato da avversari nelle partite di Serie A contro il Brescia, sono stati tra i calciatori più veloci che ha affrontato nella sua carriera di calciatore.