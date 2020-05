ROMA - Il Ministero dell'Ambiente ha stanziato 125 milioni di euro per il bonus per l'acquisto di biciclette che sarà inserito nel Decreto Maggio. Lo ha annunciato il ministro Sergio Costa. Il sussidio, studiato in collaborazione col ministero dei Trasporti, prevede fino a 500 euro di finanziamento per l'acquisto di bici, bici elettriche e monopattini.