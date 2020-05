Covid-19: Brasile quarto al mondo per vittime

SAN PAOLO - Il Brasile supera la Francia ed è da ieri il quarto paese al mondo per numero di decessi legati al Covid-19: 28.834, secondo il Ministero della Salute brasiliano. Il paese sudamericano con 210 milioni di abitanti ha registrato 956 decessi aggiuntivi in 24 ore e un nuovo record giornaliero di contagi (26.928), per un totale di 465.166 persone infettate dall'inizio della pandemia. Il Brasile è il paese più colpito dopo gli Usa con almeno 103.000 morti, seguito dal Regno Unito (38.376) e dall'Italia (33.340).