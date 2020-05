Coronavirus, Trump: via libera al remdesivir per la cura

(dpa via ANSA)

WASHINGTON - Il presidente statunitenseha comunicato alla stampa che laha dato il via libera "d'emergenza" all'uso deldella casa farmaceuticaper la cura delTrump, parlando dallo studio ovale, ha sottolineato che il remdesivir è stato approvato con la procedura d'emergenza dall'Fda. "Si tratta di una terapia importante per il trattamento dei pazienti Covid ricoverati in ospedale", ha sottolineato Trump.Secondo il virologo della Casa Bianca, il remdesivir accelera la guarigione dei malati gravi e riduce il tasso di mortalità.