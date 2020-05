Coronavirus: nel mondo 370 mila vittime. In aumento negli Usa





ROMA - Sono stati superati nel mondo 4,5 milioni di casi e i 307 mila morti per coronavirus. Sono le stime aggiornate della. Finora i positivi al Covid-19 sono stati 4.543.297 mentre i decessi hanno raggiunto quota 307.705.La pandemia non placa la sua morsa negli Usa, dove sono morte altre 1.680 persone in 24 ore. Il totale dei decessi sale a 87.493 mentre i casi confermati sono 1,44 milioni.