2 giugno '20 senza parata militare

- Si prevede una Festa della Repubblica senza la tradizionale parata militare presso i Fori Imperiali in Roma. Quanto anticipato da fonti governative nella serata di giovedì 21 maggio, era prevedibile per le permanenti misure di contenimento Anti-Covid che, di fatto, annullano tutte quelle manifestazioni con cornice di pubblico, comprese quelle con la partecipazione di civili e di militari.In attesa della conferma ufficiale del Quirinale, sarà un 2 giugno sobrio e caratterizzato dalla semplice cerimonia all'Altare della Patria, alla presenza del Presidente della Repubblica, distanziato dalle Alte Cariche dello Stato, da alcuni Ministri e dal probabile schieramento delle Forze Armate.Sospeso per il 2020 il tradizionale ricevimento del 1° giugno e l'apertura ai cittadini, il 2, dei Giardini del Quirinale.