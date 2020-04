Zaia: via il limite dei 200 metri

VENEZIA - Nella conferenza stampa il governatore veneto ha definito il nuovo passo in avanti un “lockdown soft”. Nel ribadire che l’emergenza non è finita ha chiarito che il suo provvedimento dà il via libera ai mercati a cielo aperto (con opportune salvaguardie per generi alimentari e abbigliamento bimbi) ma “si chiudono i supermercati la domenica e i festivi”.Mascherine e guanti saranno sempre obbligatori per chi esce di casa, vietato uscire per chi ha una temperatura sopra 37,5 (“È reato essere febbricitanti per strada”). Per il 25 aprile e il primo maggio viene dato il via libera a picnic “ma solo in proprietà private e con i familiari”.Inoltre “l’attività motoria e individuale deve svolgersi in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno 2 metri dalle altre persone - ha spiegato Zaia - Ho tolto il limite di 200 metri: questo è un atto di grande fiducia, ma utilizziamo il buonsenso. Non 4 o 5 chilometri ovviamente, bisogna rimanere in prossimità di casa”.