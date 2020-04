- Presunta truffa online ordita a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, da un imprenditore e dal padre, che hanno raccolto più di 100 richieste online per mascherine ffp3 da farmacie, parafarmacie, associazioni di volontariato, per ordinativi da 100 mila pezzi, per un totale di 700 mila euro.Le merci, che su internet erano possibili acquistare a prezzi che oscillavano da 5,80€ a 7,50€, non sono mai state rese agli ignari acquirenti di tutta Italia che avevano già provveduto a sostenere anticipatamente i costi.A mettere fine alla truffa è stata la Guardia di Finanza, che indaga su quanto accaduto. Le Fiamme Gialle hanno scoperto il raggiro dopo aver constatato che nel magazzino della ditta d'imballaggi in loro possesso non c'era quanto richiesto.