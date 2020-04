SAVONA - "Non riesco a vedere il mio nipotino. Non ha più senso vivere così". E' racchiuso in unbiglietto l'addio di un anziano savonese, che dopo tanti giorni di quarantena si è ucciso buttandosi da una finestra di casa. Nei giorni scorsi altri due anziani savonesi si sono tolti la vita, fiaccati dall' obbligo di restare chiusi in casa, senza la possibilità di scambiare due parole con gli amici alla bocciofila o fare una partita a carte.