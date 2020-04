Milano: droni per i parchi

MILANO - Nel giorno di Pasquetta a Milano sono 70 le pattuglie della Polizia locale in servizio per controlli e posti di blocco per le strade della città. A queste si aggiungono anche i droni per il controllo dei parchi. “I cittadini mi scrivono in tanti che c’è in giro ancora tanta gente. Ad oggi utilizziamo i droni soprattutto nei parchi, con questo bel tempo è necessario”, ha spiegato il sindaconel consueto video sui social e che è stato al Parco Lambro per vedere all’opera i droni dei vigili.“Abbiamo in giro per questa mattina 70 pattuglie per tutta la città e fanno controlli, posti di controllo e posti di blocco in alcune circostanze - ha detto il comandante della Polizia locale, Marco Ciacci -. Siamo presenti anche sui parchi dove abbiamo i nostri motociclisti e i nostri ciclisti e in più stiamo sperimentando i droni per fare i controlli dall’alto”.