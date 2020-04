Esclusivo: Dr. Anthony Fauci, Coronavirus di nuovo tra noi a ottobre

– Sono riuscito ad intervistare, per il nostro giornale, il dottor Anthony Fauci, direttore del NIAID (Istituto nazionale per le malattie e allergie infettive). Il dottor Fauci ha assistito sei presidenti prima di Trump, ed e’ conosciuto nel mondo scientifico come uno dei migliori virologi di oggi. Da buon napoletano e’ stato cortese e simpatico. Mi ha subito detto di chiamarlo Anthony.Non ancora, manca un po’, non dobbiamo affrettarci. Occorre continuare a stare distanti con le persone, chiamare il medico se abbiamo un po’ di tosse o di febbre, occorre lavare le mani spesso.Ci si accorge subito quando non si ha piu’ il virus addosso. E poi ritorneremo alla vita normale di prima. Tuttavia, non posso darti una buona notizia per quanto riguarda il futuro. Vedi, il coronavirus tornera’ fra noi ad ottobre. Su questo sono sicuro, e con me altri esperti di malattie infettive. Il prossimo non dovrebbe essere un virus “cattivo” come quello odierno. E poi saremo preparati, mentalmente e con nuove cure. Non abbiamo ancora un vaccino contro il corona, ma stiamo studiando ed esiste la possibilita’ che si riesca a scovarne uno, come per l’influenza. E a proposito dell’influenza, sara’ un problema per tutti se i due virus decidessero di viaggiare entrambi sullo stesso binario. Ma non e’ detto che si uniscano in quel periodo dell’anno.I virus sono cosi’, ma l’uomo riesce, prima o poi, a controllarlo. Come appunto per l’infleunza e il H1N1.Non possiamo dirlo, anche se le probabilità che raggiunga i 184 Stati colpiti oggi sono abbastanza alte. E non si annuncera’, come non si annuncio’ con l’Italia, Hong Kong, Iran, Sud Corea. Ripeto, abbiamo acquisito esperienza con il corona, saremo pronti.Non credo, eppoi…perderei il mio lavoro!Con un napoletano, si chiude sempre con un bel sorriso.bennymanocchia3@gmail.com