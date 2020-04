E' morto Franco Lauro, volto noto di Rai Sport

Una terribile notizia ha sconvolto il mondo dello sport italiano. E' deceduto quest'oggi a Roma all'età di 58 anni per un improvviso malore il giornalista sportivo Franco Lauro. Uno dei volti noti della Rai è stato trovato privo di vita presso la sua abitazione.Di lui vanno ricordati gli inizi da telecronista con il Basket e il successivo passaggio al Calcio per i resoconti della Serie A da inviato nella Domenica Sportiva. Sgomento e incredulità sono state le immediate reazioni espresse sui social subito dopo aver appreso la notizia della sua scomparsa.