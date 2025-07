Torna Cornetto Battiti Live 2025: dal 7 luglio in prima serata su Canale 5

MILANO - Dopo il grande successo delle ultime edizioni, “Cornetto Battiti Live”, il festival più amato dell’estate italiana, torna da lunedì 7 luglio in prima serata su Canale 5.Alla conduzione dell’edizione 2025, Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis.Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, “Cornetto Battiti Live” offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale.Nel primo appuntamento si alterneranno: Annalisa, Olly, Fedez, Tananai, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Gabry Ponte, Noemi, Rocco Hunt, Joan Thiele, Ofenbach e da Amici trigNO e il vincitore Andrea Doria.Presenti anche i Negramaro che regaleranno una performance speciale su un palco galleggiante, a pochi passi dal Main Stage, eseguendo una versione inedita di “Estate”, la hit che 20 anni fa li consacrò al grande pubblico.I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. Si parte con le performance diAchille Lauro da Ostuni, e Gigi D’Alessio da Manfredonia.Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini.