(Credits - Ufficio Stampa Comune di Milano)

Avviato oggi il nuovo servizio della Polizia locale per stare vicino alle persone più anziane, nell'ambito del progetto Milano aiuta, in questo momento di difficoltà, durante il quale è loro richiesto di rimanere in casa il più possibile.Da oggi, gli over 65 che ne avessero bisogno, possono richiedere l'aiuto degli agenti per il ritiro di contanti, telefonando allo 02.02.02 (tasto 0), dalle 8:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato.