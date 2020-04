Covid-19: in Italia per la prima volta diminuisce il numero dei malati

ROMA - Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza il numero degli attualmente positivi al coronavirus è in calo rispetto al giorno prima. Il bollettino della Protezione civile sui contagi da Coronavirus in Italia di oggi, lunedì 20 aprile. Come reso noto da Angelo Borrelli nel punto stampa settimanale, il numero degli infetti al Covid-19 è salito a 181.228 (+2.256 rispetto a ieri), di cui 48.887 guariti (+1.882) e 24.114 deceduti (+454)

. Lo ha reso noto il capo della Protezione civile, nel corso del punto stampa, diventato settimanale, durante il quale ha reso noto il bollettino aggiornato ad oggi, lunedì 20 aprile, dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese.I tamponi effettuati sono 1.398.024 ( + 41.483 nelle ultime 24 ore). Occhi puntati anche su Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, le regioni più colpite per numero di contagi.