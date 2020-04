Corsa a Catania per cura a Gamma Knife

- Una donna di 52 anni, della provincia di Lecce, è stata costretta ad andare a Catania all'Ospedale Cannizzaro per procedere alle cure del Gamma Knife, dopo che le era stata riscontrata una lesione celebrale dopo una crisi epilettica. Questo tipo di trattamento neurochirurgico serve per combattere tumori cerebrali, malformazioni artero-venose, nevralgia del trigemino e disturbi dell’encefalo e patologie funzionali.La scelta è data dal fatto che l'unico centro in Puglia, quello di Bari, è chiuso a causa del Coronavirus.Prima del trattamento col casco stereotassico, i medici del reparto di Neurochirurgia hanno richiesto alla paziente pugliese il tampone per accertarsi di eventuali positività al Covid-19 e tac al torace. La donna è stata dimessa nell'arco di 24 ore.