Calcio: Europei Under 21 rinviati al 2022

Il dramma del Covid 19 deve fare riflettere tutti”. L’Uefa presto deciderà le date in cui si giocheranno gli Europei Under 21 nel 2022. E’ molto probabile però che la fase finale si disputerà a Giugno del 2022 dopo la conclusione dell’Europa League e della Champions League della stagione 2021/2022.

Gli Europei Under 21 di calcio sono stati rinviati al 2022. Lo ha deciso l’Uefa per evitare la concomitanza con gli Europei riservati alle Nazionali maggiori che si giocheranno nel 2021 per l’emergenza Coronavirus. L’allenatore dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato ha dichiarato a Rai Sport:” C’è il rischio di disputare le partite delle qualificazioni agli Europei Under 21 con una squadra e la fase finale con una squadra composta da altri giovani calciatori.