Thomas Schafer non regge 'sfida del secolo' col Coronavirus

- Il Ministro delle Finanze dell'Assia, Thomas Schafer, il cui corpo è stato trovato nei pressi dei binari del treno superveloce tedesco di Hochheim, è morto suicida all'età di 54 anni. Il Governatore del Land, Volker Bouffier, visibilmente commosso per la tragedia, ha dichiarato che il gesto di Schafer è stato dettato dalla disperazione per il Coronavirus, che in parlamento locale aveva definito "sfida del secolo", dato che era impegnato giorno e notte nel soddisfare le aspettative della popolazione, tra cui anche quelle economiche.