Il Coronavirus si sta diffondendo in Spagna con i 18074 i contagiati e 1002 morti. Tra i casi figura anche l'attrice Itziar Ituno la 'Lisbona' e de La Casa di Carta, con i maggiori contagi che sono stati registrati a Madrid con 6777 casi.La sanità spagnola, in caso di emergenza sanitaria per mancanza di letti per la terapia intensiva attualmente occupati da 1141 ricoverati, ha stabilito che bisognerà dare precedenza a chi avrà aspettative di vita migliori.