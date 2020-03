Napoli, sequestrate 800 confezioni di igienizzante per le mani

NAPOLI - Il Comando provinciale di Napoli, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio per l'emergenza Covid-19, ha sequestrato, all'interno di una profumeria di Arzano, nel Napoletano, 773 confezioni di igienizzante spray per mani, poste in vendita senza l'indicazione delle previste autorizzazioni ministeriali.Tramite l'analisi della documentazione contabile, hanno ricostruito l'intera rete di vendita individuando una fabbrica di Frattamaggiore che, approfittando dell'attuale emergenza epidemiologica, ha convertito l'originaria attività di produzione di saponi e detersivi in quella di disinfettanti.Le perquisizioni hanno portato al sequestro di ulteriori 1500 litri di composto liquido destinato al confezionamento di circa 20.000 flaconi di igienizzante, nonché migliaia di etichette riportanti diciture ingannevoli.