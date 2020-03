Lombardia: stop anche ai cantieri e agli uffici

MILANO - Giro di vite in Lombardia alle misure anti-contagio. Stop dell'attività degli uffici pubblici, delle attività degli studi professionali, il fermo delle attività nei cantieri e divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente. Lo stabilisce un'ordinanza del governatore della Lombardia Attilio Fontana.La nuova ordinanza "entra in vigore domemnica 22 marzo e produce effetto - salvo diverse disposizioni legate all'evoluzione della situazione epidemiologica - fino al 15 aprile". Restano aperte edicole e farmacie. "Le nostre autorità sanitarie - ha detto Fontana - ci impongono di agire nel minor tempo possibile. La situazione non migliora anzi, continua a peggiorare"."Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea". L'ordinanza include anche "la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza".