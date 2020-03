Gb: sconsigliati viaggi in tutta Italia

LONDRA - Londra aggiorna le sue indicazioni sugli spostamenti da e per l'Italia, sulla base della decisione annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte di dichiarare l'intero territorio italiano zona protetta a causa dell'emergenza coronavirus.Sono ora sconsigliati tutti i viaggi nella Penisola se non in casi di estrema necessità, si legge nel sito del Foreign Office. Inoltre l'indicazione dell'auto-isolamento in quarantena è estesa a chiunque arrivi nel Regno Unito dall'intera Italia, anche in assenza di sintomi di sorta.