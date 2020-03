Coronavirus: sbarcato anche comandante Diamond Princess

YOKOHAMA - Ha completato le procedure di sbarco il gruppo finale dell'equipaggio che si trovava ancora a bordo della Diamond Princess, incluso il comandante italiano Gennaro Arma. A riferirlo le autorità giapponesi spiegando che i membri sani dell'equipaggio avevano iniziato a essere rilasciati a partire da giovedì e le ultime 130 persone sono scese ieri.Il bilancio di positivi al covid-19 ha destato non poche preoccupazioni. Nel periodo in cui la nave è stata ormeggiata a Yokohama, dal 5 febbraio, 705 dei poco più di 3.700 passeggeri e membri dell'equipaggio sono risultati positivi e trasferiti nelle strutture apposite. Secondo il ministero della Salute giapponese, ora la nave sarà disinfestata a rimarrà ancorata a Yokohama per un periodo di manutenzione.