Nonostante le norme governative anti-contagio per l'emergenza coronavirus, un gruppo di 12 persone ha pensato bene di organizzare un pic-nic all'aperto in un parco, a Napoli. Attrezzati con sedie, tavolini e alimenti vari, il gruppo di amici si è giustificato dicendo che, dopo 5 giorni rinchiusi in casa, avevano bisogno di prendere un po' d'aria. Tutti risponderanno tutti di inosservanza dei provvedimenti disposti dall'autorità.