Coronavirus: numero contagiati in Italia sale ancora, sono 21.157, 1441 vittime

Non si fermano i contagi da Covid-19 in Italia.A fornire il dato è il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 1.441 le vittime. In un solo giorno c'è stato un aumento di 175 morti.Dei 17.750 malati complessivi, 8.372 sono poi ricoverati con sintomi e 7.860 sono quelli in isolamento domiciliare.Così il commissarioha risposto in conferenza stampa alle accuse delle Regioni, in particolare della Lombardia. "Siamo di fronte ad una grande pandemia - ha aggiunto - dobbiamo lavorare tutti insieme senza polemiche".Intanto