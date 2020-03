- Continuano i controlli delle forze dell'ordine a Milano. I numeri salgono e la situazione diventa sempre più preoccupante. 12.381 sono i controlli effettuati fino adesso, per contrastare la diffusione del coronavirus. Le sanzioni sono scattate per 286 persone; denunciati per false attestazioni 3 cittadini e due titolari di esercizi commerciali.