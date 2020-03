Coronavirus: in Italia aumentano guarigioni dal virus

Nonostante il numero di contagi da Coronavirus continui a salire, con il numero dei positivi che attualmente fa registrare i 28710, 2648 contagi in più rispetto a ieri, di cui 12090 in isolamento domiciliare, con i deceduti che sono 2978, la nota positiva arriva dai guariti che sono 4025, cioè 1084 rispetto alle ultime 24 ore.Alla consueta conferenza stampa, Borrelli è stato accompagnato dal Presidente dell'Istituto Superiore della Sanità Brusaferro ed ha rinnovato l'invito a limitare il più possibile gli spostamenti per rallentare la curva dei contagi, che in molte Regioni come quelle del Sud dimostrano essere più limitati.