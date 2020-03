Coronavirus: calano i ricoveri, 50mila contagiati in Italia

di PIERO CHIMENTI - Borrelli nella sua quotidiana conferenza stampa ha confermato il trend positivo nella lotta contro il Coronavirus, evidenziando che il numero dei ricoveri sta calando, con i nuovi contagi che si attesta a 4789 persone che fa salire il totale dei contagi a 50418. Borrelli nella sua quotidiana conferenza stampa ha confermato il trend positivo nella lotta contro il Coronavirus, evidenziando che il numero dei ricoveri sta calando, con i nuovi contagi che si attesta a 4789 persone che fa salire il totale dei contagi a 50418.

Prosegue il trend iniziato dal 22/03, in cui si registra il calo dei decessi che si sono attestati a 601 pazienti. Sono 7.432 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 408 in più di ieri. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 952.Le vittime italiane sono complessivamente 6.077, con un aumento rispetto a ieri di 601. E i contagiati sono complessivamente 50.418, con un incremento rispetto a ieri di 3.780: domenica l'incremento era stato di 3.957. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 63.927.Dei 50418 positivi al Covid-19, 20692 sono ricoverati con sintomi, 3204 si trovano in terapia intensiva, mentre 26522 passano la decenza in casa. In Puglia, su 906 casi totali segnalati, attualmente risultano positivi 862 pazienti, con 45 in terapia intensiva e 285 ricoverati.