Casellati: "Italiani coraggiosi"

ROMA - "L'Italia oggi vive una delle crisi più difficili di questo secolo: un'emergenza sanitaria che si è giorno dopo giorno trasformata in un'emergenza economica, finanziaria, sociale. Ma proprio in queste drammatiche giornate, gli italiani stanno riscoprendo la ricchezza di quei valori di solidarietà, di fratellanza e di spirito di sacrificio che sono stati, sono e saranno sempre il collante della nostra nazione". Così il Presidente del Senato,, in occasione del 159° anniversario dell'Unità d'Italia.