Arenicola, il super-verme di mare rimedio per curare le persone colpite da Covid-19?

ROMA - Sarà l’arenicola, il comune verme marino, a salvare l’uomo? Il dottor Franck Zal, co-fondatore della società Hemarina e medaglia di bronzo al CNRS (il centro nazionale di ricerca scientifica francese) per i suoi studi sull’emoglobina degli anellidi, non ha dubbi. "Stiamo aspettando a breve la decisione del Patient Protection Committee (CPP) sapendo che l'ANSM ha già convalidato il processo", ha dichiarato Zal. La soluzione, destinata ai pazienti affetti dalla sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), è prodotta dall'emoglobina nell'arenicola. Misura tra 10 e 15 cm, questo verme che ha 450 milioni di anni, è noto soprattutto per i piccoli colpi di scena visibili sulle spiagge con la bassa marea. Nel corso delle ricerche, gli scienziati hanno scoperto due incredibili proprietà del sangue di questo invertebrato:– ha una capacità di trasporto di ossigeno 50 volte superiore rispetto al sangue umano.– è compatibile con ogni genere di gruppo sanguigno. Una caratteristica che suggerisce future applicazioni in campo medico, in primis la conservazione degli organi in attesa di trapianto. I risultati sono stati pubblicati sul Journal of American Transplantation.Le caratteristiche del superverme sono determinate dal fatto che la sua emoglobina è extra-cellulare, a differenza di quella umana che è “costretta” dentro ai globuli rossi. "Penso che questa sia una scoperta assolutamente importante , almeno importante quanto la penicillina. La penicillina proviene da un fungo e qui prendiamo un verme" ha aggiunto il professore Zal. La sua emoglobina, una molecola presente nei globuli rossi e che ha il ruolo di trasportare ossigeno nel corpo, è in grado di fornire 40 volte più ossigeno dell'emoglobina umana. "L'obiettivo è utilizzare questa molecola come una specie di respiratore molecolare prima che i pazienti entrino in un pesante processo di rianimazione", ha affermato Franck Zal, ricordando l'attuale mancanza di respiratori artificiali.Il prodotto dell'azienda biotecnologica, chiamato HEMO2life, è già stato testato negli Stati Uniti su persone con ipossia cerebrale. "Il principio rimane lo stesso", ha assicurato Franck Zal. Il laboratorio di biotecnologia è attualmente in attesa di autorizzazione per commercializzare il suo prodotto. Con sede a Morlaix, si sta preparando a inviare cento dosi del suo prodotto iniettabile agli ospedali parigini Georges Pompidou e de la Pitié-Salpêtrière, dove si svolgerà il test. La società, che ha una propria fattoria di vermi marini in Vandea, ha immediatamente disponibili 5.000 dosi e ne potrebbe produrre altre 15.000 "abbastanza rapidamente".Quando vedete un’arenicola marina in spiaggia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non scappate schifati, né tantomeno schiacciatela, e pensateci bene prima di innescarlo sul vostro amo. In futuro, potrebbe salvarvi la vita.