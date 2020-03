Non si arresta il numero di contagi di Covid-19 in Spagna, che ha fatto registrare quasi 3000 casi, con circa 816 nelle ultime 24 ore. A farne le spese anche la Ministra alle Pari Opportunità, Irene Montero, del Partito Podemos, che come il proprio compagno Pablo Iglesias, leader del partito, è stata posta in isolamento