Weekend di caldo record: sfiorati i 47 gradi in Sardegna, da lunedì arriva il calo delle temperature

Roma - Sarà un fine settimana ancora segnato dal caldo estremo sull’Italia, prima del previsto cambiamento meteo atteso da lunedì, quando l’anticiclone africano inizierà gradualmente a perdere forza lasciando spazio a un abbassamento delle temperature.La giornata di oggi ha fatto registrare valori eccezionali: a Muravera, nel sud della Sardegna, il termometro ha raggiunto i 47,3 gradi, tra le temperature più elevate di questa fase di intensa canicola.Il caldo potrebbe essere stato anche tra le concause di due decessi registrati nelle ultime ore. Ad Agropoli, una donna di 78 anni è morta in spiaggia dopo un malore: non si esclude che le alte temperature abbiano contribuito alla tragedia. A Castellana Grotte, nel Barese, un turista svizzero di 49 anni è deceduto sul piazzale antistante le celebri grotte dopo essersi sentito male.Anche nelle prossime ore il caldo non darà tregua, con punte previste fino a 46 gradi in Sardegna e 45 gradi in Sicilia. L’Italia, però, resterà divisa in due: mentre il Centro-Sud continuerà a fare i conti con l’afa e temperature record, al Nord sono attesi già da sabato temporali intensi, con possibili nubifragi, vento forte, grandinate e fulmini.La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per temporali in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche.Tra le temperature previste nelle principali città figurano 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma e 36 a Milano, con picchi ancora più elevati nelle isole maggiori.Sono 16 oggi le città italiane con il bollino rosso del Ministero della Salute per l’emergenza caldo, mentre domenica il numero scenderà a 14.Dopo il weekend dovrebbe quindi iniziare la fase conclusiva della terza ondata di calore, favorita dallo spostamento verso ovest dell’anticiclone africano e dall’arrivo di correnti più fresche che porteranno un progressivo ritorno a condizioni climatiche meno estreme.