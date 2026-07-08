Mondiali, Argentina da brividi: rimonta l'Egitto e vola ai quarti con un gol al 92'

L'Argentina continua la difesa del titolo mondiale e conquista i quarti di finale al termine di una sfida ricca di emozioni. La Selección ha battuto l'Egitto per 3-2 in rimonta, ribaltando una situazione che sembrava ormai compromessa.

Gli egiziani erano passati in vantaggio al 15' con Ibrahim e avevano sfiorato il raddoppio già nel primo tempo. L'Argentina ha avuto l'occasione di pareggiare dagli undici metri, ma Lionel Messi si è visto respingere il calcio di rigore da un super Shoubir.

Nella ripresa l'Egitto ha trovato anche il gol del 2-0 con Zico, mettendo seriamente in difficoltà i campioni del mondo. La reazione argentina, però, è stata immediata: Romero ha accorciato le distanze, poi Messi si è riscattato firmando il 2-2 tra il 79' e l'83'.

Quando la partita sembrava destinata ai tempi supplementari, al 92' è arrivato il gol decisivo di Enzo Fernández, che ha completato una clamorosa rimonta e regalato all'Argentina il passaggio del turno.

Nei quarti di finale la nazionale albiceleste affronterà la vincente della sfida tra Svizzera e Colombia.