Roma celebra gli 80 anni della Repubblica. Mattarella: "Forza della legge, non delle armi".

Roma, 2 giugno 2026 – L’Italia celebra l’80° anniversario della nascita della Repubblica con la tradizionale parata ai Fori Imperiali e le cerimonie istituzionali che hanno coinvolto le massime cariche dello Stato.

La giornata si è aperta con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Altare della Patria, dove ha reso omaggio al Milite Ignoto insieme alle autorità civili e militari.

Nel suo messaggio ufficiale, Mattarella ha ricordato il significato del referendum del 2 giugno 1946 come “atto di libertà senza precedenti” e ha richiamato i valori fondanti della Repubblica, sottolineando come debba prevalere “la forza della legge e non la prepotenza delle armi”. Il Capo dello Stato ha inoltre ribadito il ruolo della Costituzione come “casa comune” degli italiani e l’impegno dell’Italia per la pace e il rispetto delle regole internazionali.

Alla parata hanno preso parte il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti delle Camere Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, insieme alle altre principali autorità istituzionali.

Ad aprire il corteo sono stati circa 280 sindaci provenienti da tutta Italia, seguiti dai reparti delle Forze Armate, unità speciali e rappresentanze sportive militari e paralimpiche.

Il sorvolo delle Frecce Tricolori ha chiuso le celebrazioni, segnando il momento conclusivo di una giornata dedicata alla memoria storica e ai valori repubblicani.