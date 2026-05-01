Tragedia sul lavoro in Alto Adige: operaio muore travolto da una ruspa

Chiusa - Ancora una vittima sul lavoro in Italia. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da una ruspa nella zona produttiva Coste, nei pressi di Chiusa, lungo la Val d'Isarco.

L’incidente si è verificato in un’area industriale, dove il mezzo pesante avrebbe investito l’operaio per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto si è rivelato fatale.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari, insieme al medico d’urgenza e ai carabinieri. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Non si esclude che possano essere disposti ulteriori rilievi tecnici sull’area e sul mezzo coinvolto.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, al centro del dibattito nazionale proprio in occasione della recente Festa del Lavoro.