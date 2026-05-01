Sinner vola in finale a Madrid: battuto Fils in due set, ora attende Zverev o Blockx

Madrid - Jannik Sinner centra la sua prima finale in carriera al Masters 1000 di Madrid con una prestazione solida e autoritaria. Il numero 1 del mondo supera in semifinale il francese Arthur Fils (n. 25 ATP) con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco, senza concedere palle break.

Una vittoria netta, costruita fin dai primi scambi, con Sinner sempre in controllo del ritmo e capace di imporre la propria solidità da fondo campo nei momenti chiave del match. Il successo conferma l’ottimo stato di forma dell’altoatesino, che continua a dominare la stagione sul circuito maggiore.

In finale, in programma domenica, Sinner affronterà il vincente della seconda semifinale tra Alexander Zverev, numero 3 del mondo, e la sorpresa belga Alexander Blockx, 21 anni e attuale numero 69 del ranking ATP, protagonista di un percorso inatteso che lo ha portato fino al penultimo atto del torneo dopo l’eliminazione del campione in carica Casper Ruud.

Per Sinner si tratta di un ulteriore passo avanti anche nella corsa al ranking, con un margine sempre più ampio su Carlos Alcaraz, attualmente fermo per infortunio e in dubbio per il prosieguo della stagione. Per Fils, invece, si interrompe una serie positiva di nove vittorie consecutive e arriva la prima sconfitta del 2026 sulla terra battuta.

Il Masters 1000 di Madrid prosegue così verso un finale che potrebbe consolidare ulteriormente la leadership del tennista italiano nel circuito mondiale.